Policía inspecciona camión abandonado por sospecha de explosivos en Cali

Un vehículo abandonado y una alerta por posibles explosivos mantienen la atención de las autoridades en el oriente de Cali. La Policía Metropolitana adelanta una inspección a un camión que fue dejado en plena vía pública, en la avenida Simón Bolívar con carrera 43, en el barrio Alfonso López.

De acuerdo con las primeras versiones, hacia las 9:00 de la mañana uniformados hicieron una señal de pare al conductor, quien habría abandonado el vehículo y huido del lugar.

Ante la sospecha de que el camión transportara explosivos, las autoridades activaron un cierre preventivo y desplegaron un operativo en la zona. La Secretaría de Movilidad confirmó la restricción y pidió a los conductores estar atentos a las indicaciones, mientras se verifica la información.

Como medida de seguridad, quienes transitaban por el sector fueron desviados para facilitar las labores de inspección.

El caso se conoce pocos días después del atentado con un camión cargado de explosivos en Planadas, Tolima, que dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses.

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