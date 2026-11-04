Juan Pablo Navarrete revive el clásico La Colegiala

¡Se siente el ambiente de fin de año y la música comienza a ponerle sabor a la temporada! El cantante de música popular Juan Pablo Navarrete sorprende a sus seguidores con una nueva versión de “La Colegiala”, el inolvidable éxito tropical que inmortalizó el recordado Rodolfo Aicardi.

Con este lanzamiento, Navarrete cierra un año de homenajes a grandes voces de la música, apostándole ahora a una canción que marcó generaciones. Compuesta por Walter León Aguilar en 1975, “La Colegiala” regresa con una propuesta fresca y renovada, que conserva la esencia bailable de la original, pero incorpora matices de la música popular.

La producción estuvo a cargo de Jhon Cabal en Bogotá, quien aportó nuevos arreglos y detalles musicales para darle una identidad diferente a este clásico, buscando conquistar tanto a quienes crecieron bailándolo como a las nuevas generaciones.

El lanzamiento también llega acompañado de un videoclip grabado en Rancho MX, a las afueras de la ciudad, donde el artista aparece interpretando el tema en formato en vivo, junto a su agrupación musical y ante un público selecto. La dirección y producción estuvieron a cargo de Karol Sánchez.

“La Colegiala” está disponible desde el pasado 30 de octubre en las plataformas digitales y YouTube, convirtiéndose en una propuesta ideal para poner a bailar al público durante las celebraciones de fin de año.

Mientras su nuevo sencillo comienza a conquistar las plataformas, Juan Pablo Navarrete también trabaja en la preparación de su gira de conciertos, con la que espera despedir el 2026 por todo lo alto.

¡Un clásico de siempre, una nueva interpretación y mucho sabor para cerrar el año!