Cierres viales en el Valle por el Tour Femenino y la Vuelta del Porvenir

Cinco días de competencia, más de 450 kilómetros de recorrido y la participación de nuevas figuras del ciclismo nacional marcarán la agenda deportiva del Valle del Cauca. Del 4 al 8 de noviembre, el departamento será escenario de la edición 42 de la Vuelta del Porvenir y la edición 22 del Tour Femenino Sistecrédito 2026.

Las competencias, organizadas por la Federación Colombiana de Ciclismo y la Liga de Ciclismo del Valle, hacen parte del calendario nacional y reunirán a corredores de las categorías juvenil varones, élite, Sub-23 y juvenil damas. Además del componente deportivo, el evento busca contribuir a la reactivación económica de las poblaciones afectadas por el terremoto, mediante el movimiento comercial, turístico y de servicios que genera la llegada de deportistas, equipos y acompañantes.

Cinco etapas por las vías del departamento

La programación comenzará este miércoles 4 de noviembre con una etapa de 117,1 kilómetros entre Cartago y Roldanillo. El recorrido pasará por Obando, Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por el corredor de La Paila y continuar hacia La Victoria y Zarzal.

Etapa 1 | Miércoles 4 de noviembre: 117,1 km. Salida a las 8:30 a. m. Cartago – Obando – Zarzal – La Paila – La Uribe – retorno por La Paila y el cruce de La Victoria – Zarzal – Roldanillo.

Etapa 2 | Jueves 5 de noviembre: 15,8 km. Salida a las 8:00 a. m. Contrarreloj individual entre Roldanillo y Zarzal, con regreso a Roldanillo.

Etapa 3 | Viernes 6 de noviembre: 114,8 km. Salida a las 8:30 a. m. Roldanillo – Zarzal – La Paila – Tuluá – Buga – Calima El Darién.

Etapa 4 | Sábado 7 de noviembre: 102,7 km. Salida a las 9:00 a. m. Buga – Yotoco – Vijes – La Tinaja – El Cerrito – Guacarí – Buga – La Habana.

Etapa 5 | Domingo 8 de noviembre: circuito La Carbonera, en Palmira. La categoría masculina completará 15 vueltas, para un total de 100,5 kilómetros; las damas recorrerán 12 vueltas, equivalentes a 80,4 kilómetros. Cada giro tendrá 6,7 kilómetros.

La última jornada definirá a los campeones de ambas competencias. Con este recorrido, el Valle del Cauca recibirá una de las principales citas del calendario ciclístico nacional, en una apuesta por promover el deporte, la integración regional y la actividad económica de los municipios anfitriones.