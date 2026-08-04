Policía descarta hipótesis de extorsión tras incendio en local de Tuluá

El teniente coronel Javier Rodríguez, comandante de la Estación de Policía de Tuluá, informó que la principal hipótesis apunta a un motivo de carácter personal, por lo que, hasta el momento, se descarta que el caso esté relacionado con un intento de extorsión o con un ajuste de cuentas entre estructuras criminales.
El oficial explicó que las labores investigativas continúan para identificar y capturar al responsable de provocar el incendio, mientras se recopilan elementos materiales probatorios y testimonios que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.
Las autoridades reiteraron que el caso sigue en investigación y señalaron que cualquier nueva información será dada a conocer conforme avancen las diligencias judiciales.
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