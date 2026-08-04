Policía descarta hipótesis de extorsión tras incendio en local de Tuluá

Las autoridades entregaron las primeras conclusiones sobre el incendio registrado en la madrugada de este martes en un establecimiento comercial de Tuluá, confirmando que, según las investigaciones preliminares, el hecho habría sido provocado de manera intencional.

El teniente coronel Javier Rodríguez, comandante de la Estación de Policía de Tuluá, informó que la principal hipótesis apunta a un motivo de carácter personal, por lo que, hasta el momento, se descarta que el caso esté relacionado con un intento de extorsión o con un ajuste de cuentas entre estructuras criminales.

El oficial explicó que las labores investigativas continúan para identificar y capturar al responsable de provocar el incendio, mientras se recopilan elementos materiales probatorios y testimonios que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.

Las autoridades reiteraron que el caso sigue en investigación y señalaron que cualquier nueva información será dada a conocer conforme avancen las diligencias judiciales.