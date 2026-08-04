Estas son las medidas de seguridad que regirán a Cali este viernes

Las autoridades dieron a conocer el plan de seguridad que regirá en Cali con motivo de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para este viernes 7 de agosto. Entre las principales medidas se encuentran la Ley Seca, restricciones a la movilidad y un amplio despliegue de la Fuerza Pública.