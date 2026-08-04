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Estas son las medidas de seguridad que regirán a Cali este viernes

Las autoridades dieron a conocer el plan de seguridad que regirá en Cali con motivo de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para este viernes 7 de agosto. Entre las principales medidas se encuentran la Ley Seca, restricciones a la movilidad y un amplio despliegue de la Fuerza Pública.

La Ley Seca estará vigente en todo el territorio de Santiago de Cali desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche del viernes 7 de agosto.

Asimismo, quedó prohibida la venta de combustible en recipientes distintos al tanque de los vehículos. Esta medida comenzará a regir desde las 8:00 de la mañana del jueves 6 de agosto y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del sábado 8 de agosto.

En el mismo horario, las autoridades también restringieron el tránsito de vehículos de carga pesada, el transporte de escombros y la realización de trasteos durante el operativo de seguridad .

Para garantizar el normal desarrollo de la ceremonia y preservar el orden público, serán desplegados más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública en Cali y diferentes municipios del Valle del Cauca.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa o alteración del orden público a través de las líneas 321 394 5156 (Línea Multicrimen de la Policía), 317 423 2615 (Centro de Monitoreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana) y la línea nacional de emergencias 123.

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