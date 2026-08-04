La lluvia de estrellas más esperada del año será visible en Colombia

Durante agosto, los amantes de la astronomía podrán disfrutar de uno de los espectáculos naturales más esperados del año: la lluvia de meteoros Perseidas, un fenómeno que promete ofrecer condiciones excepcionales de observación en Colombia gracias a la coincidencia con la luna nueva, que dejará los cielos completamente oscuros.

Las Perseidas se producen cuando fragmentos del cometa Swift-Tuttle ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre y se desintegran, generando brillantes destellos conocidos popularmente como «estrellas fugaces».

Aunque la actividad comenzó a mediados de julio y se extenderá hasta finales de agosto, el punto máximo se registrará entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. En Colombia, los expertos recomiendan comenzar la observación desde las 10:00 p. m., aunque el mejor momento será entre la medianoche y el amanecer, cuando podrían verse hasta 100 meteoros por hora.

Los tres mejores lugares para verla en Colombia

1. Desierto de la Tatacoa (Huila)

Es considerado uno de los mejores destinos para observar el cielo en Colombia gracias a su clima seco y la baja contaminación lumínica. Allí también funciona un observatorio astronómico que ofrece actividades y observaciones guiadas.

2. Villa de Leyva (Boyacá)

Este municipio cuenta con la certificación internacional Starlight, que reconoce la calidad de sus cielos para el turismo astronómico. Su observatorio Zaquencipa y los eventos dedicados a la astronomía lo convierten en un punto ideal para disfrutar del fenómeno.

3. Cabo de la Vela (La Guajira)

La combinación entre el desierto y el mar ofrece uno de los cielos más despejados del país. La escasa iluminación artificial permite una observación privilegiada, complementada por la riqueza cultural del pueblo Wayúu y sus tradiciones relacionadas con los astros.

Los especialistas recuerdan que para apreciar mejor la lluvia de meteoros es recomendable alejarse de las ciudades, evitar las luces artificiales y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos antes de iniciar la observación.