Polémico sepelio de ‘Bendito Menor’ paralizó calles de Riohacha

Una caravana de hombres armados acompañó el sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, en las calles de Riohacha, dejando imágenes que rápidamente fueron difundidas en redes sociales.

El cortejo fúnebre avanzó lentamente por una de las principales vías de la ciudad, acompañado por música popular, pancartas y personas que lanzaban consignas en honor al señalado cabecilla.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue la presencia de hombres armados que se movilizaban en motocicletas y realizaron varias ráfagas de disparos durante el recorrido.

La situación generó afectaciones en la movilidad. Además, medios locales reportaron denuncias de comerciantes que habrían sido amenazados por hombres en motocicleta para cerrar sus establecimientos.

El sepelio ocurrió después de un consejo extraordinario de seguridad convocado por las autoridades ante la llegada del cuerpo a la capital de La Guajira.

Pérez Toncel era señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y tenía órdenes de captura por delitos como homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado, además de una notificación roja de Interpol.

‘Bendito Menor’ murió durante un operativo en Riohacha, en el que también fallecieron Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, y otros dos hombres señalados como integrantes de su esquema de seguridad.

Tras su muerte, las autoridades mantienen bajo seguimiento a alias ‘Masacre’, considerado uno de los hombres de confianza de Pérez Toncel y quien podría asumir el liderazgo de la estructura criminal.