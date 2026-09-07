Niño de 10 años murió en trágico accidente en Fenicia

Una tarde de recreación terminó en tragedia este domingo en el corregimiento de Fenicia, zona rural de Riofrío, Valle del Cauca, donde un niño de 10 años perdió la vida tras el colapso de una estructura de concreto.

De acuerdo con información preliminar, varios menores se encontraban elevando cometas en un potrero cercano al centro del corregimiento cuando el niño, identificado como Emmanuel Arias, se habría acercado a un saladero, estructura utilizada para suministrar sal y otros suplementos al ganado.

Al parecer, el menor se ubicó debajo de la estructura para protegerse del sol cuando esta colapsó. Los elementos de concreto cayeron sobre él, causándole graves lesiones que terminaron provocando su muerte.

La tragedia ha generado profunda tristeza y consternación entre los habitantes de Fenicia, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió el hecho durante una jornada de esparcimiento.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias que provocaron el colapso de la estructura.

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