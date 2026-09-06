Incendios y sequía ponen en alerta al Valle del Cauca

El Valle del Cauca enfrenta una temporada crítica por el Fenómeno de El Niño y el aumento de los incendios forestales, mientras la CVC trabaja para garantizar el abastecimiento de agua en Cali y otras zonas del departamento.

El director de la entidad, Marco Antonio Suárez, aseguró que los incendios forestales registrados recientemente no serían de origen natural, sino que estarían relacionados con acciones provocadas. Según el balance entregado, ya son más de 50 incendios en 24 municipios, con afectación de más de 1.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos.

La CVC también advirtió sobre las condiciones de sequía que se esperan durante los próximos meses. El Fenómeno de El Niño podría extenderse hasta febrero, con su etapa más crítica entre octubre y diciembre.

Para garantizar el agua de Cali, la entidad regula el caudal del río Cauca desde Salvajina, que actualmente cuenta con cerca del 80 % de su volumen útil. La represa libera entre 80 y 85 metros cúbicos por segundo para mantener el nivel necesario en el río y evitar afectaciones en la captación de Puerto Mallarino.

Entre tanto, el embalse Sara Brut permanece al 96 % de su capacidad, garantizando el suministro para unos 160.000 usuarios.

Suárez también entregó un balance de las infraestructuras revisadas después del terremoto del 10 de agosto. El Jarillón de Cali y las represas de Salvajina y Sara Brut permanecen estables, aunque se detectaron afectaciones en el jarillón del distrito de riego Bolívar-Roldanillo.

La CVC pidió a la ciudadanía ahorrar agua, evitar quemas y fogatas y denunciar cualquier incendio. Los reportes pueden realizarse a través de la línea 550 y la aplicación CVC Más Cerca.