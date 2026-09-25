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Tras denuncia ciudadana, autoridades retiran a perrita señalada de maltrato

La denuncia sobre un presunto caso de maltrato animal que fue dada a conocer por EL TABLOIDE tuvo respuesta por parte de las autoridades de Tuluá. La Administración Municipal activó la ruta de atención y logró ubicar a la perrita que aparecía en un video difundido en redes sociales.

Funcionarios de Bienestar Animal, junto con la Policía Nacional, llegaron hasta el lugar donde se encontraba el animal y procedieron a retirarlo para realizar una valoración veterinaria.

De acuerdo con la Alcaldía, la perrita presenta buena condición corporal. La persona que estaba a cargo manifestó ser su cuidador y aseguró que no es quien aparece en el video que originó la denuncia.

No obstante, teniendo en cuenta el material conocido y las evidencias recopiladas, la Administración Municipal determinó retirar de manera preventiva la custodia del animal mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La perrita será trasladada a una fundación, donde recibirá atención veterinaria y será esterilizada. Posteriormente, se adelantará un proceso de adopción responsable con acompañamiento de la Inspección de Policía.

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