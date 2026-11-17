Imputan a Hollman Morris por presunta agresión sexual contra periodista

La Fiscalía General de la Nación imputó al periodista y exgerente de RTVC, Hollman Morris, por el presunto delito de acto sexual violento agravado, en un proceso relacionado con una denuncia de la escritora y periodista María Antonia García. Durante la audiencia realizada en Bogotá, Morris no aceptó los cargos.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido el 9 de diciembre de 2011 en Madrid, España, cuando García se reunió con Morris con el propósito de entrevistarlo para un documental que promocionaba.

La fiscal Marcela Abadía señaló que, después del encuentro, en un establecimiento comercial y presuntamente sin el consentimiento de la periodista, se habrían presentado los actos sexuales denunciados.

La Fiscalía indicó que la conducta investigada sería una presunta manifestación de violencia basada en género que habría afectado la libertad y la integridad sexual de García. El proceso continuará en las siguientes etapas judiciales.