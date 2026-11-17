Según la investigación, los hechos habrían ocurrido el 9 de diciembre de 2011 en Madrid, España, cuando García se reunió con Morris con el propósito de entrevistarlo para un documental que promocionaba.
La fiscal Marcela Abadía señaló que, después del encuentro, en un establecimiento comercial y presuntamente sin el consentimiento de la periodista, se habrían presentado los actos sexuales denunciados.
La Fiscalía indicó que la conducta investigada sería una presunta manifestación de violencia basada en género que habría afectado la libertad y la integridad sexual de García. El proceso continuará en las siguientes etapas judiciales.
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