‘Piña’, arquero de Ansermanuevo, murió en incendio en Chile

Davinson Cárdenas, vallecaucano conocido como ‘Piña’ en el ámbito futbolístico de Ansermanuevo, norte del Valle, murió en un incendio que destruyó una vivienda en Traiguén, en la región de La Araucanía, Chile. En la emergencia también fallecieron una niña y una mujer.

El incendio ocurrió en el sector Las Obras, en la intersección de las calles Balmaceda y Tacna, hasta donde llegaron los organismos de emergencia. El capitán Roberto Paredes, comisario subrogante de la Tercera Comisaría de Traiguén, informó que durante las labores de extinción fueron encontrados los tres cuerpos.

Según los antecedentes divulgados por Radio Bío Bío, entre las víctimas se encontraba Cárdenas, recordado como arquero en Ansermanuevo. La niña fue identificada como Aracely, estudiante de sexto básico de la escuela rural G-149 Quilquén. La identidad de la mujer estaba pendiente de confirmación.

Por instrucción del Ministerio Público, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y el Servicio Médico Legal quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer oficialmente las identidades de las víctimas.

Las causas del incendio son materia de investigación.