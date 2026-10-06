Gobierno dará asistencia a exmilitares detenidos en Haití por magnicidio

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a los ministerios de Defensa y Justicia brindar asistencia jurídica a los exmilitares colombianos trasladados a Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse.

El mandatario también anunció apoyo económico para sus familias y aseguró que busca que se determine la responsabilidad individual de cada uno de los implicados.

“Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, señaló De La Espriella.

El pasado 20 de septiembre, 17 exmilitares colombianos y un ciudadano haitiano fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos, donde deberán comparecer ante la justicia del Distrito Sur de Florida. Permanecían detenidos desde 2021 por el caso relacionado con el magnicidio de Moïse.

En entrevista con El Tiempo, la entonces embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, explicó que los exmilitares fueron detenidos armados cerca de la residencia de Moïse. La diplomática también relató que, durante su gestión, logró mejoras en sus condiciones de reclusión, entre ellas el traslado a otra cárcel, comunicación con sus familias, abogados de oficio y visitas consulares.

La Cancillería colombiana indicó que continuará brindando asistencia consular a los detenidos y haciendo seguimiento a su situación jurídica.