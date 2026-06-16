Petro se pronuncia sobre polémico caso de estadounidense investigado

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la situación del ciudadano estadounidense que fue capturado en Bogotá en medio de una investigación relacionada con presuntas conductas contra menores de edad, un caso que ha generado una fuerte controversia en redes sociales.

A través de un mensaje público, el mandatario señaló que la información recopilada hasta ahora no permitiría afirmar que el extranjero haya cometido los hechos que inicialmente le fueron atribuidos. En ese sentido, insistió en que será la justicia la encargada de establecer la verdad y determinar si existe alguna responsabilidad penal.

Según explicó Petro, parte de las acusaciones surgieron a raíz de imágenes y videos que circularon ampliamente en internet y que provocaron preocupación entre los ciudadanos. Sin embargo, indicó que las circunstancias observadas en esos registros aún deben ser evaluadas por las autoridades competentes dentro de la investigación.

El jefe de Estado sostuvo que, en caso de comprobarse la inexistencia de delitos, el ciudadano deberá contar con todas las garantías legales que contempla el debido proceso.

Durante su intervención, el presidente también abrió nuevamente el debate sobre el sistema de adopciones en el país y manifestó su desacuerdo con algunos modelos de operación a través de terceros. Por ello, reiteró la necesidad de fortalecer la participación directa del Estado en la protección y cuidado de los menores de edad.

Entre tanto, la Fiscalía, el ICBF y demás entidades involucradas continúan recopilando pruebas para esclarecer los hechos y determinar qué ocurrió realmente en este caso que ha despertado gran atención a nivel nacional.