¿Coincidencia o guiño? Los tigres de Shakira desatan comentarios en plena semana electoral en Colombia

La más reciente presentación de Shakira en Los Ángeles ha generado todo tipo de comentarios entre sus seguidores colombianos. Durante el espectáculo, la artista aparece acompañada por varios tigres como parte de la puesta en escena de “Zootopia”, la producción animada cuya banda sonora interpreta.

Sin embargo, la coincidencia no ha pasado desapercibida. A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, las imágenes de la barranquillera rodeada de tigres comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde algunos usuarios las relacionaron con el símbolo que identifica la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, conocido popularmente como “El Tigre”.

La conversación tomó fuerza luego de que la propia cantante compartiera en su cuenta de Instagram varias fotografías de la presentación, incluida una imagen en la que aparece siendo levantada por los tigres que hacen parte del espectáculo.

Hasta el momento, Shakira no ha realizado ninguna manifestación pública de apoyo a candidato alguno, por lo que cualquier interpretación política corresponde únicamente a especulaciones de usuarios en redes sociales.

Lo cierto es que, en medio del ambiente electoral que vive el país, las imágenes han dado pie a toda clase de comentarios y teorías entre los seguidores de la artista y los observadores de la campaña presidencial.