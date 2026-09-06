Petro llama a boicotear a Avianca tras cancelación de sus tiquetes

El expresidente Gustavo Petro anunció su respaldo a una campaña que promueve no comprar tiquetes de Avianca, luego de que la aerolínea cancelara las reservas que había realizado para viajar entre Bogotá y Ciudad de México.

Petro cuestionó la decisión y sostuvo que su inclusión en la Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no sería razón suficiente para impedirle viajar en la aerolínea.

A través de su cuenta de X, el exmandatario calificó la decisión como una “discriminación política” y aseguró que respaldará la campaña de boicot contra la compañía “hasta que cambie su posición”.

La polémica surgió después de que Avianca cancelara los vuelos que Petro tenía previstos para el 30 de agosto y el 2 de septiembre, correspondientes a los trayectos Bogotá-Ciudad de México y Ciudad de México-Bogotá.

¿Por qué Avianca canceló los vuelos?

La aerolínea explicó que la decisión obedeció exclusivamente al cumplimiento de regulaciones internacionales, incluidas las administradas por la OFAC.

Avianca señaló que, debido a sus operaciones y vínculos comerciales, financieros y corporativos con Estados Unidos, debe cumplir con las disposiciones aplicables a personas incluidas en la Lista Clinton. La compañía aseguró además que reembolsó la totalidad del dinero correspondiente a las reservas canceladas.

La empresa negó que la decisión tuviera motivaciones políticas y afirmó que se trató de una medida derivada de sus obligaciones regulatorias.

Petro, sin embargo, mantiene su posición y sostiene que Avianca debería responder jurídicamente por lo que considera una exclusión por razones políticas.