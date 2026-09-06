Joven creador de contenido perdió la vida en siniestro vial

Un siniestro vial registrado en la vía que comunica a Cartago con el corregimiento de Zaragoza cobró la vida de un joven durante este sábado.

La víctima fue identificada como Dayron Ochoa, integrante de La 7 Incluyente y reconocido por su trabajo como realizador de contenidos digitales.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se movilizaba en una motocicleta por la vía nacional Cartago–Zaragoza, en dirección hacia el corregimiento de Zaragoza, cuando ocurrió el accidente que terminó costándole la vida.

Hasta el momento no se han establecido oficialmente las circunstancias que provocaron el siniestro. Las autoridades de tránsito y unidades judiciales realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La muerte de Dayron Ochoa ha generado pesar entre quienes lo conocieron y en diferentes sectores del norte del Valle del Cauca, donde han comenzado a circular mensajes de solidaridad y acompañamiento para sus familiares y amigos.

El joven es recordado especialmente por su trabajo en favor de la inclusión y por su labor en la creación de contenidos digitales.