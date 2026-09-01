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Persecución terminó con una camioneta dentro de una acequia en Buga

Una persecución policial terminó de manera aparatosa en la mañana de este martes 1 de septiembre en Buga, luego de que una camioneta Hyundai Tucson negra cayera a la acequia La Pachita.

El hecho se registró sobre la calle 23, entre carreras 8 y 9, en inmediaciones del colegio ITA. De acuerdo con información preliminar, uniformados de la Policía habrían solicitado al conductor detener el vehículo; sin embargo, este presuntamente hizo caso omiso y continuó la marcha.

A partir de ese momento se inició una persecución por varias calles del sector que finalizó cuando, por circunstancias que deberán ser establecidas, el conductor perdió el control de la camioneta y terminó dentro del canal.

El vehículo quedó atravesado en la acequia y sufrió daños considerables, especialmente en la parte delantera. La escena atrajo a numerosos vecinos y transeúntes.

El conductor fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades. Por ahora, se desconocen las razones por las cuales habría intentado evadir el requerimiento policial y serán las investigaciones las que permitan esclarecer lo ocurrido.

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