Con logo falso del ICBF transportaban más de 300 kilos de marihuana

Un vehículo que terminó abandonado en una vía de Tuluá permitió a las autoridades descubrir un importante cargamento de droga que sería movilizado hacia mercados internacionales.

El procedimiento fue adelantado por unidades del Gaula Militar Valle, que realizaban labores de control en el centro del departamento. Según el reporte oficial, el conductor del automotor intentó evadir el puesto de control y posteriormente dejó el vehículo en la vía.

Al revisarlo, los uniformados encontraron 334 kilogramos de marihuana, cantidad que representaría cerca de 334.000 dosis y tendría un valor aproximado de $300 millones en el mercado ilegal. El carro también llamó la atención porque figuraba como robado y portaba un distintivo falso del ICBF.

La información de inteligencia señala que la droga habría salido de Corinto, Cauca, y estaría relacionada con una red transnacional al servicio del GAO-r Dagoberto Ramos, con un supuesto destino hacia países de Centroamérica.

Con el decomiso, las autoridades buscan afectar las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. La droga quedó bajo custodia de las autoridades competentes y continúan las operaciones de control en las vías del municipio.