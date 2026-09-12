De La Espriella donó su primer salario presidencial a adultos mayores

El presidente Abelardo De La Espriella entregó la totalidad de su primer salario como jefe de Estado a dos hogares geriátricos de Quimbaya, Quindío, cumpliendo así una promesa que había realizado durante su campaña electoral.

La donación fue destinada a los hogares Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús, instituciones que atienden a adultos mayores en este municipio del Eje Cafetero.

El mandatario visitó ambos lugares este viernes 11 de septiembre junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, como parte de su agenda de trabajo por la región.

De La Espriella explicó que había asumido el compromiso de entregar sus ingresos presidenciales a diferentes causas sociales y que, en adelante, espera destinar periódicamente parte de sus salarios a iniciativas en distintas zonas del país.

Los recursos entregados en Quimbaya serán utilizados para fortalecer la atención de los adultos mayores y apoyar algunas necesidades y obras prioritarias de los hogares beneficiados.

Durante la jornada, el presidente también destacó el aporte de las personas mayores a la construcción del país y afirmó que Colombia debe garantizarles condiciones dignas de atención y bienestar.

La visita estuvo acompañada por encuentros con los residentes de los hogares y la entrega de elementos de apoyo, entre ellos sillas de ruedas y materiales para trabajos de reconstrucción.

“Fue una promesa sagrada”, expresó el mandatario al referirse al compromiso adquirido durante la campaña.

La entrega de este primer salario marca el inicio de una iniciativa con la que De La Espriella busca destinar parte de sus ingresos como presidente a diferentes causas sociales y benéficas en regiones del país.