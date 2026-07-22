Patinadores bugueños dejaron huella en el Panamericano con 85 medallas

La delegación estuvo integrada por 33 deportistas, con edades entre los 5 y 13 años, en su mayoría provenientes de Guadalajara de Buga y una representante del municipio de Restrepo. Los patinadores compitieron en las categorías Patín Semiprofesional y Novatos Patín Profesional, enfrentándose a delegaciones de diferentes países del continente.
Gracias a este desempeño, el ICPT Buga alcanzó el segundo lugar por medallería entre los clubes del Valle del Cauca y se consolidó como el club bugueño con mejores resultados en el certamen.
De acuerdo con el balance del equipo, cerca del 90 % de las medallas obtenidas correspondieron a primeros lugares, aunque la premiación del campeonato reconocía los tres primeros puestos de cada prueba.
Desde el club destacaron que este logro es el resultado del compromiso, la disciplina y la constancia de los deportistas, así como del trabajo conjunto de entrenadores y familias, quienes han respaldado el proceso de formación deportiva de los niños durante los últimos años.
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