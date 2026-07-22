Patinadores bugueños dejaron huella en el Panamericano con 85 medallas

El Club de Patinaje ICPT Buga tuvo una sobresaliente actuación en el Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad, disputado en Guarne (Antioquia), al conquistar un total de 85 medallas en la categoría Escuelas, resultado que lo ubicó entre los clubes más destacados de la competencia.

La delegación estuvo integrada por 33 deportistas, con edades entre los 5 y 13 años, en su mayoría provenientes de Guadalajara de Buga y una representante del municipio de Restrepo. Los patinadores compitieron en las categorías Patín Semiprofesional y Novatos Patín Profesional, enfrentándose a delegaciones de diferentes países del continente.

Gracias a este desempeño, el ICPT Buga alcanzó el segundo lugar por medallería entre los clubes del Valle del Cauca y se consolidó como el club bugueño con mejores resultados en el certamen.

De acuerdo con el balance del equipo, cerca del 90 % de las medallas obtenidas correspondieron a primeros lugares, aunque la premiación del campeonato reconocía los tres primeros puestos de cada prueba.

Desde el club destacaron que este logro es el resultado del compromiso, la disciplina y la constancia de los deportistas, así como del trabajo conjunto de entrenadores y familias, quienes han respaldado el proceso de formación deportiva de los niños durante los últimos años.