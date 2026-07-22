Colombia estudia prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales

Los menores de 16 años podrían quedar sin acceso a las redes sociales si prospera un proyecto de ley radicado en el Senado de la República por el congresista Enrique Cabrales, del Centro Democrático.

La iniciativa busca restringir la creación de cuentas en estas plataformas y obligar a las empresas tecnológicas a implementar mecanismos de verificación de edad.

Según explicó el senador, la propuesta pretende reducir los efectos que, a su juicio, tiene el uso excesivo de las redes sociales sobre la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes. Cabrales aseguró que en Colombia más de ocho millones de menores utilizan estas plataformas y que muchos permanecen entre ocho y nueve horas diarias frente a una pantalla.

Para hacer cumplir la medida, el proyecto plantea que las plataformas adopten herramientas como reconocimiento facial (Face ID), validación de identidad y otros sistemas tecnológicos que permitan comprobar la edad de los usuarios antes de autorizar la apertura de una cuenta.

En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podría imponer sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos a las empresas que no implementen los controles exigidos.

El congresista indicó que la iniciativa retoma una propuesta presentada hace dos años que no logró avanzar en el Congreso. Además, señaló que la medida toma como referencia regulaciones adoptadas en otros países que ya limitan el acceso de menores a las redes sociales.

Cabrales también explicó que el proyecto contempla que solo los padres puedan autorizar el acceso de un menor a estas plataformas, aunque advirtió que esa autorización estaría sujeta a las condiciones que establezca la futura ley.

La propuesta iniciará ahora su trámite en el Congreso, donde deberá superar varios debates antes de convertirse en ley.