Pateó un dron en pleno programa y terminó hiriendo a una colombiana

El presentador mexicano Ernesto Chavana está en el centro de las críticas luego de que, durante una transmisión en vivo del programa Es Show, pateara un dron que terminó golpeando en el rostro a Isabella Rojas, modelo colombiana conocida como “La Colombiana”.

El incidente ocurrió el martes 27 de octubre y se viralizó en redes sociales. Rojas salió momentáneamente del estudio para recibir atención médica y luego regresó al programa. Chavana ofreció disculpas públicas, reconoció su responsabilidad y, según la producción, asumiría los gastos médicos. Hasta el momento, no se ha confirmado una sanción laboral.

Sin embargo, esta no es la primera controversia que rodea al conductor de Multimedios. En agosto de 2024, protagonizó una fuerte discusión con varias integrantes de Es Show que terminó con su renuncia frente a las cámaras. Semanas después, llegó a un acuerdo con la televisora y regresó al programa.

En febrero de 2025, también fue cuestionado por la detención de Gisselle Sampayo, una antigua integrante del espacio televisivo, junto a su entonces pareja. Ante las preguntas, Chavana afirmó que no era responsable de las decisiones personales de quienes habían trabajado con él. No se acreditó responsabilidad del presentador en ese caso.

A estas polémicas se suma un episodio de 2016, cuando circuló un video íntimo que fue atribuido a Chavana y a otra conductora. Ambos negaron aparecer en la grabación, mientras el presentador denunció que buscaban perjudicar su carrera y anunció acciones legales.

El reciente incidente con Isabella Rojas vuelve a poner bajo escrutinio al conductor, cuya trayectoria televisiva ha estado marcada por enfrentamientos públicos y controversias frente a las cámaras.

Vea el video del momento aquí:

Las declaraciones del presentador: