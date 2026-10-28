Exceso de soldados

El informe técnico conocido ayer sobre las causas del accidente del Hércules de la pomposa fuerza aeroespacial, conocida aún como la FAC, si bien pone en alto la actuación valiente y oportuna del piloto alcanzando a avisarle a sus pasajeros que el despegue había fracasado, evidencia una garrafal equivocación de parte de las fuerzas militares colombianas, que seguramente nos tocará pagar a todos los ciudadanos con nuestros impuestos, si no es que de pronto el avión sí hubiese estado asegurado o que en el desgobierno antimilitarista de Petro hubiesen pagado oportunamente la prima de seguros para cubrir a los militares en combate.

El errorcito que le costó finalmente la vida a 69 soldados de la patria fue la consecuencia de un estilo muy militar de hacer las cosas: sobrecargaron al avión. Es decir le metieron más soldados de lo que podía llevar para poder despegar en una pista tan insuficiente. No he podido deducir responsabilidades sobre quien autorizó meterle más soldados al avión o si el cálculo de servilleta o el mental que hacen poniéndole 65 kilos de peso promedio a cada miembro de la tropa, no lo hicieron porque tal vez no se tomó la precaución de contar cuántos soldados se habían trepado.

Pero si el avión estaba en buenas condiciones mecánicas, como dice el informe técnico y no le fallaron los motores, y como cuentan los soldados sobrevivientes que al despegar arrancó con menos fuerza de lo debido, es obvio que el exceso de peso se sintió en el momento de alzar vuelo. Por esa razón el avión no se levantó bastante como para evitar los árboles al final de la pista (árboles que la Aerocivil precisamente no había visto crecer en ese aereopuerto) y se chocó con tres de ellos perdiendo impulso al iniciar la maniobra.

Creo que la resignación cristiana no es suficiente para evadir las responsabilidades militares o de la Aerocivil en este asunto.