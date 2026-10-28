Más de 60.000 habitantes de Dagua están en riesgo por disputa armada

Más de 60.000 habitantes de zonas rurales de Dagua, Valle del Cauca, están en riesgo por la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc. Ante la posibilidad de nuevos hechos violentos, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia.