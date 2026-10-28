Más de 60.000 habitantes de Dagua están en riesgo por disputa armada

La Alerta Temprana 026 de 2026 comprende 17 corregimientos del municipio. Según la entidad, desde junio el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, del ELN, ha incursionado en sectores de la antigua vía al mar, generando una confrontación con el frente Jaime Martínez, de las disidencias.
El organismo advirtió sobre riesgos de homicidios selectivos, amenazas, retenes ilegales, confinamientos y desplazamientos forzados. Entre junio y julio se habrían registrado al menos cinco homicidios relacionados con señalamientos de colaboración con grupos armados.
Los niños, niñas y adolescentes enfrentan un riesgo elevado de reclutamiento forzado, mientras que comunidades afrodescendientes, indígenas, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz también estarían expuestos a amenazas y desplazamientos.
La Defensoría relacionó la situación con la ubicación estratégica de Dagua, corredor entre Cali y Buenaventura, y con economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Además, alertó sobre la presencia de explosivos y el posible uso de drones con granadas.
Ante este panorama, la entidad formuló 13 recomendaciones a las autoridades para prevenir nuevos hechos de violencia y proteger a la población.
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