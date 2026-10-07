Pareja de adultos mayores fue sacada de su vivienda y luego encontrada sin vida

La búsqueda de una pareja de adultos mayores terminó en tragedia en zona rural de Jamundí. Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado fueron encontrados sin vida durante la madrugada, luego de que familiares reportaran su desaparición tras la irrupción de hombres armados en su vivienda.