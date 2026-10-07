Pareja de adultos mayores fue sacada de su vivienda y luego encontrada sin vida

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban en una finca ubicada en el corregimiento de Guachinte cuando un grupo de hombres ingresó al inmueble y se las llevó por la fuerza. Desde entonces, sus familiares iniciaron la búsqueda.
Horas después, los cuerpos fueron encontrados en la vía que comunica el casco urbano de Jamundí con el corregimiento de Robles. Ambos presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego.
Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y una de las hipótesis preliminares estaría relacionada con las disputas por invasiones de terrenos que se han presentado en esta zona rural.
La presencia de grupos armados también estaría dificultando el acceso de las autoridades al sector y el procedimiento de levantamiento de los cuerpos. Mientras avanzan las investigaciones, los familiares permanecen a la espera de la recuperación de los cadáveres.
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