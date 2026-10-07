Atentado contra patrulla de la Policía causa emergencia en Popayán

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este miércoles 7 de octubre en Popayán, luego de un ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía que se movilizaba por el oriente de la ciudad.

El hecho ocurrió en la comuna 4, cerca de la cárcel de mujeres, donde la explosión dejó, de manera preliminar, al menos dos policías heridos y varios civiles afectados que se encontraban en la zona.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital San José de Popayán, aunque hasta el momento no se conoce un reporte oficial sobre su estado de salud.

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos posteriores a la explosión, mientras habitantes de diferentes sectores reportaron haber escuchado el fuerte estruendo.

La zona permanece acordonada y las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque y las circunstancias en las que fue lanzado el explosivo.

Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas con el balance de personas afectadas y detalles sobre lo ocurrido.

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