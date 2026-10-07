El Tomás Uribe Uribe de Tuluá ya es, oficialmente, Hospital Universitario

Tuluá suma un nuevo avance en materia de salud y formación profesional. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe fue reconocido oficialmente como Hospital Universitario, una categoría que le permitirá fortalecer su papel no solo en la atención de pacientes, sino también en la formación de talento humano y la investigación en salud.

La decisión quedó formalizada mediante el Acuerdo 016 del 6 de agosto de 2026, expedido por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud. El reconocimiento llegó después de un proceso de evaluación que incluyó la revisión de documentos y una visita de pares académicos del Ministerio de Educación realizada los días 14 y 15 de mayo.

Con esta condición, el hospital podrá fortalecer sus vínculos con universidades e instituciones educativas para desarrollar procesos de docencia, prácticas formativas e investigación, convirtiéndose en un escenario para la preparación de estudiantes y profesionales del área de la salud.

Para Tuluá y el centro del Valle, la nueva categoría representa una oportunidad para ampliar la formación de talento humano en la región y promover proyectos académicos y científicos relacionados con las necesidades de salud del territorio.

El reconocimiento tendrá una vigencia de siete años y estará sujeto a visitas de seguimiento. El hospital deberá mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos para conservar esta condición.