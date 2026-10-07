El Tomás Uribe Uribe de Tuluá ya es, oficialmente, Hospital Universitario

La decisión quedó formalizada mediante el Acuerdo 016 del 6 de agosto de 2026, expedido por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud. El reconocimiento llegó después de un proceso de evaluación que incluyó la revisión de documentos y una visita de pares académicos del Ministerio de Educación realizada los días 14 y 15 de mayo.
Con esta condición, el hospital podrá fortalecer sus vínculos con universidades e instituciones educativas para desarrollar procesos de docencia, prácticas formativas e investigación, convirtiéndose en un escenario para la preparación de estudiantes y profesionales del área de la salud.
Para Tuluá y el centro del Valle, la nueva categoría representa una oportunidad para ampliar la formación de talento humano en la región y promover proyectos académicos y científicos relacionados con las necesidades de salud del territorio.
El reconocimiento tendrá una vigencia de siete años y estará sujeto a visitas de seguimiento. El hospital deberá mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos para conservar esta condición.
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