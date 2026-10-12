Papá colombiano y sus dos hijos murieron en extrañas circunstancias en EE.UU

Una tragedia familiar enluta a una familia originaria de Ibagué, luego de que un hombre de 44 años y sus dos hijos, de 14 y 7 años, fueran encontrados sin vida en el norte de California, Estados Unidos. Las autoridades investigan lo ocurrido y una de las principales hipótesis apunta a que el padre habría causado la muerte de los menores antes de quitarse la vida.

El caso se conoció el viernes 9 de octubre, cuando organismos de emergencia recibieron una llamada, hacia las 10:20 a. m., por una situación médica relacionada con los niños. Según los primeros reportes, varias personas los trasladaron en un vehículo hasta un punto cercano a la Oficina de Educación del condado de Mendocino, en inmediaciones de Talmage Road.

Allí, los paramédicos intentaron reanimarlos, pero ambos fallecieron. Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta una vivienda en Old River Road, al sur de Ukiah, donde encontraron muerto al padre.

El capitán Quincy Cromer señaló que los primeros indicios y las entrevistas realizadas apuntarían a una posible relación entre las tres muertes. Sin embargo, los motivos y las circunstancias exactas todavía no han sido esclarecidos.

La Oficina del Sheriff del condado de Mendocino continúa recopilando pruebas y testimonios. Además, se prevé la realización de autopsias para determinar las causas de las muertes. Por ahora, las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas.