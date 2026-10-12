Bugueño murió tras ser atropellado por una buseta en Risaralda

Un hombre oriundo de Guadalajara de Buga perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en Risaralda, en medio de un fuerte aguacero. La víctima fue identificada como Reinel Ocampo Espinosa, de 40 años, quien fue embestido por una buseta de servicio intermunicipal.

El hecho se registró en la carrera 13 con calle 40, en el sector del estadio de Santa Rosa de Cabal, cuando, según la información preliminar, el hombre intentaba cruzar la vía bajo la intensa lluvia.

Ocampo Espinosa sufrió graves lesiones que le causaron la muerte. Por ahora, no se conocen más detalles sobre las circunstancias del accidente.

El caso vuelve a poner de relieve los riesgos de movilidad durante las lluvias, cuando la visibilidad y las condiciones de la vía pueden dificultar el tránsito de peatones y conductores.