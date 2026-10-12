Identifican a mototaxista hallado sin vida en Buga

El cuerpo fue encontrado en la vía pública, en la calle 12 con carrera 8E. Según la información preliminar, el hombre habría sido atacado con arma de fuego.
Dentro de las primeras indagaciones, las autoridades recopilan información sobre posibles amenazas que habría recibido la víctima y presuntas presiones para involucrarse en la comercialización de sustancias estupefacientes. También se conoció que en 2022 habría figurado como indiciado en una investigación por homicidio.
Estos elementos deberán ser corroborados en el curso de la investigación y no constituyen, por sí solos, una declaración de responsabilidad penal.
La Policía Judicial asumió los actos urgentes y trabaja para determinar los móviles del crimen, reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.
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