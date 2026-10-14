“Panamá está bendecido por Dios”: el terremoto dejó daños, pero no cobró vidas

Panamá continúa enfrentando las consecuencias de un terremoto que ha dejado daños en viviendas, hospitales y edificios históricos. Aunque hasta el momento no se reportan víctimas mortales, las réplicas dificultan la evaluación de la emergencia y aumentan las necesidades de las comunidades afectadas.

El alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, explicó que los 24 corregimientos del distrito resultaron afectados en diferentes niveles. Según indicó a Mañanas Blu, el municipio está entregando alimentos con recursos propios, mientras las familias solicitan agua, pañales, leche para niños y productos básicos para adultos mayores.

Las evaluaciones preliminares identifican más de 800 viviendas deterioradas solo en Las Tablas, además de daños en hoteles y establecimientos comerciales. El alcalde también expresó alivio por la ausencia de víctimas mortales y afirmó: “Panamá está bendecido por Dios”. Según explicó, el terremoto ocurrió cerca de la una de la tarde, cuando muchas personas estaban trabajando en actividades agrícolas y ganaderas, lejos de sus viviendas.

Para atender la emergencia, el Gobierno anunció una inversión aproximada de 61 millones de dólares para reparar 67 instalaciones de salud. En Tonosí, una de las zonas cercanas al epicentro, se instalaron carpas y un hospital modular mientras se proyecta construir una nueva sede.

El terremoto también afectó el patrimonio histórico y cultural del país. Entre los daños reportados están el colapso parcial del cuerpo de campanas de la Catedral de San Juan Bautista, en Penonomé, y el desprendimiento de muros en la Gobernación de Coclé.

Mientras continúan las réplicas y las inspecciones, las autoridades buscan ampliar la ayuda a las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.