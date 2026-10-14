Operativo militar en Monteloro, Tuluá, deja un presunto disidente muerto

Un operativo militar en zona rural de Tuluá terminó con la muerte de un presunto integrante de las disidencias de las Farc. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el resultado de las acciones adelantadas por el Ejército Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea en el sector de Monteloro, Valle del Cauca.

Según el mandatario, el hombre pertenecería al frente 57 ‘Yair Bermúdez’. Durante el procedimiento, las tropas incautaron dos fusiles, dos proveedores metálicos y 324 cartuchos de diferentes calibres. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido ni se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias del enfrentamiento.

Horas antes, la Tercera División del Ejército había informado sobre combates contra esta estructura armada en la zona rural de Tuluá. La institución señaló que tropas de la Tercera Brigada mantenían la presión operacional para afectar las capacidades del grupo.

La publicación militar estuvo acompañada de un video con imágenes de los enfrentamientos, en el que se observa a un uniformado disparando desde un helicóptero.

Las operaciones continúan en el área, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.