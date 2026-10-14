Así avanza la marcha de protesta contra el Gobierno en Tuluá

Este martes 14 de octubre se realizan movilizaciones en varios municipios del Valle del Cauca, en el marco de una jornada nacional convocada por organizaciones sindicales en defensa de la educación pública.

En Tuluá, la marcha fue convocada por el magisterio y otras organizaciones sindicales. El recorrido inició en la bomba de Aguaclara, continúa por la Transversal 12 y tiene como destino el parque Boyacá. Según el reporte del Departamento de Policía Valle, se esperaba la participación de aproximadamente 200 personas.

La jornada también registra concentraciones en otros municipios del departamento: en Buenaventura se registran aproximadamente 500 personas, en Palmira 400 personas, en Buga: 200 personas y Cartago concentra alrededor de 120 personas.

Las cifras corresponden a estimaciones reportadas por la Policía para las actividades programadas en cada municipio.