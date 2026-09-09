Página de Indumil se cayó tras anuncio sobre permisos para portar armas

La alta demanda de usuarios que intentaron ingresar al portal tras conocerse la medida habría generado congestión y dificultades para acceder a la plataforma.
El Gobierno aclaró que la decisión no significa que se permita el porte libre de armas. Los ciudadanos deberán cumplir con los requisitos establecidos y contar con las respectivas autorizaciones y controles de las autoridades.
Mientras se normaliza el funcionamiento de la página, se recomienda a los usuarios evitar realizar múltiples intentos de ingreso simultáneamente, ya que esto puede aumentar la congestión.
También se hizo un llamado a realizar cualquier trámite únicamente a través de los canales oficiales de Indumil y a no ingresar datos personales en enlaces recibidos por redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos desconocidos, debido al riesgo de estafas y suplantaciones.
Quienes hayan iniciado algún trámite antes de la caída del sistema deben conservar los comprobantes y documentos correspondientes y esperar las indicaciones oficiales para continuar con el proceso.
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