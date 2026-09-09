Página de Indumil se cayó tras anuncio sobre permisos para portar armas

La página web de la Industria Militar de Colombia (Indumil) presentó fallas este martes, 8 de septiembre, pocas horas después de que el Gobierno anunciara el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego.

La alta demanda de usuarios que intentaron ingresar al portal tras conocerse la medida habría generado congestión y dificultades para acceder a la plataforma.

El Gobierno aclaró que la decisión no significa que se permita el porte libre de armas. Los ciudadanos deberán cumplir con los requisitos establecidos y contar con las respectivas autorizaciones y controles de las autoridades.

Mientras se normaliza el funcionamiento de la página, se recomienda a los usuarios evitar realizar múltiples intentos de ingreso simultáneamente, ya que esto puede aumentar la congestión.

También se hizo un llamado a realizar cualquier trámite únicamente a través de los canales oficiales de Indumil y a no ingresar datos personales en enlaces recibidos por redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos desconocidos, debido al riesgo de estafas y suplantaciones.

Quienes hayan iniciado algún trámite antes de la caída del sistema deben conservar los comprobantes y documentos correspondientes y esperar las indicaciones oficiales para continuar con el proceso.