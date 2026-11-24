Las víctimas fueron identificadas como Luis Jairo Solano, de 51 años, y su hijo Juan David Solano, de 19. Según la información preliminar, ambos fueron atacados por hombres armados y fallecieron en el lugar.
Tras lo ocurrido, las autoridades hicieron presencia en la zona para adelantar los actos urgentes y recopilar información que permita esclarecer las circunstancias del doble homicidio.
Por ahora, no se conocen detalles sobre los responsables ni los posibles motivos del ataque. El caso continúa en desarrollo.
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