Padre e hijo murieron tras ataque a bala en Mediacanoa

Un ataque con arma de fuego registrado en un establecimiento de servicio de montallantas, ubicado en la antigua báscula de Mediacanoa, en Yotoco, dejó dos personas muertas durante la tarde de este martes.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Jairo Solano, de 51 años, y su hijo Juan David Solano, de 19. Según la información preliminar, ambos fueron atacados por hombres armados y fallecieron en el lugar.

Tras lo ocurrido, las autoridades hicieron presencia en la zona para adelantar los actos urgentes y recopilar información que permita esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

Por ahora, no se conocen detalles sobre los responsables ni los posibles motivos del ataque. El caso continúa en desarrollo.