Obras viales avanzan en Villa Liliana y llegan al sector de Peñaranda en Tuluá

Dos sectores de Tuluá tendrán mejoras en su infraestructura vial antes de finalizar el año. En Villa Liliana, la pavimentación ya alcanza el 50 % de ejecución, mientras que en Peñaranda comenzaron los trabajos previos a la construcción de la vía.

En Villa Liliana se intervienen 110 metros lineales de pavimento, una obra que beneficiará a más de 50 familias y a quienes transitan diariamente por el sector. Según la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, se espera que los trabajos sean entregados en los próximos días.

Por su parte, en Peñaranda las labores se encuentran en etapa de cajeo, proceso previo a la instalación del pavimento. La meta es terminar esta intervención antes de que concluya diciembre.

Estas obras hacen parte de la maratón de pavimentos impulsada por la Alcaldía de Tuluá. La secretaria de Hábitat e Infraestructura, Cristina Tascón, señaló que los proyectos responden a solicitudes presentadas por las comunidades. También indicó que hay trabajos próximos a culminar en sectores como Santa Inés de Confamiliar.