“Eso no va a salir bien para los bandidos”: Presidente sobre Cartagena

El intento de robo a un carro de valores habría desencadenado la toma de rehenes que mantiene en alerta a Cartagena. El presidente Abelardo De La Espriella entregó nuevos detalles sobre la emergencia registrada en el almacén Éxito del sector La Castellana y confirmó que 30 personas fueron retenidas por los delincuentes, de las cuales cinco mujeres adultas mayores ya fueron liberadas.

Durante una rueda de prensa en Villavicencio, el mandatario explicó que, según la información conocida por el Gobierno, los señalados delincuentes intentaban asaltar un vehículo de transporte de valores. Sin embargo, fueron detectados por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyos operadores activaron los botones de pánico y alertaron a la Policía.

De acuerdo con el relato presidencial, cuando los uniformados llegaron al lugar, los hombres se refugiaron en uno de los locales del centro comercial y, al verse sin posibilidad de escapar, retuvieron a un grupo de personas.

De La Espriella indicó que en la zona se encuentran desplegados efectivos del Ejército, la Policía Nacional y unidades especiales de la Fuerza Pública. Aseguró que todas las capacidades institucionales están dispuestas para conseguir la liberación de los ciudadanos.

«Eso va a salir bien para los secuestrados. No estoy tan seguro de que salga tan bien para los bandidos», manifestó el presidente.

El jefe de Estado también precisó que, según la información preliminar, se trataría de delincuentes comunes de carácter local y no de una acción atribuida a un grupo terrorista.

Mientras continúa el operativo, las autoridades buscan garantizar la seguridad de las personas que permanecen dentro del establecimiento y controlar la situación.