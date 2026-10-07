Ovación, lágrimas y emoción en el último partido de Messi con Argentina

El Monumental se detuvo por unos minutos para despedir a Lionel Messi. En el minuto 10 del amistoso entre Argentina y Benín, el árbitro paró el partido y 85.000 aficionados encendieron las luces de sus celulares para homenajear al capitán de la Albiceleste.

Mientras el público coreaba su nombre, los jugadores de Benín se acercaron para saludarlo y sus compañeros de selección se sumaron a la celebración. En las tribunas también se vivieron momentos de emoción, mientras Lionel Scaloni y varios futbolistas no pudieron contener las lágrimas.

El encuentro representó el partido número 208 de Messi con la Selección Argentina, en una trayectoria que incluye la conquista del Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

Con la camiseta argentina, Messi deja registros históricos: 125 goles, 68 asistencias y 147 partidos como capitán.

Días antes del encuentro, el delantero del Inter Miami había compartido en Instagram una fotografía del Monumental acompañada de un mensaje de agradecimiento a los hinchas.

El minuto 10 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de una noche preparada para despedir al capitán argentino.