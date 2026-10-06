Damnificados del terremoto tendrán acceso a recursos del Fondo Milagro

Casi dos meses después del terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno anunció que el Fondo Milagro ya quedó conformado y comenzará a disponer de recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas.

El anuncio fue hecho este martes por el presidente Abelardo De La Espriella durante un encuentro regional en Pereira. Según explicó el vicepresidente José Manuel Restrepo, la fiduciaria encargada de administrar los recursos terminó de constituirse el 5 de octubre.

El fondo contará inicialmente con $1 billón, recursos que, según el Gobierno, comenzarán a asignarse desde este miércoles 7 de octubre para atender las necesidades de las comunidades damnificadas.

La administración del dinero estará a cargo de una fiduciaria y posteriormente el Gobierno contempla sumar otros $2,7 billones para avanzar en la reconstrucción de las regiones golpeadas por el sismo.

También se anunció un componente de financiación privada mediante el programa Obras por Impuestos, que tendría un cupo de $211.000 millones para proyectos relacionados con la recuperación de las zonas afectadas.

El Fondo Milagro fue creado como patrimonio autónomo mediante el Decreto 1379 del Ministerio de Hacienda y tendrá como gerente al empresario antioqueño Jaime Uribe.

El anuncio llega cuando están por cumplirse dos meses del terremoto, periodo durante el cual distintos sectores han cuestionado la demora en la llegada de recursos para la reconstrucción.