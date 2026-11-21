Nuevo homicidio en Buga: identifican a la víctima del ataque armado

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Buga. La víctima fue identificada como Óscar Mauricio Jaramillo Jaramillo, de 37 años, quien murió tras ser atacado con arma de fuego en el barrio San Antonio.

El homicidio ocurrió en la carrera 11 con calle 10, donde las autoridades hicieron presencia para adelantar los actos urgentes y recopilar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

De manera extraoficial, se conoció que Jaramillo habría sido capturado el pasado 27 de octubre por el presunto delito de tráfico de estupefacientes. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente y tampoco se ha establecido una relación entre ese antecedente y el homicidio.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles del ataque.