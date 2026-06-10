Nuevo Secretario de Educación de Tuluá

La Alcaldía de Tuluá designó a Federman Ospina Franco como nuevo secretario de Educación Municipal, en reemplazo de Claudia Gómez Potes, quien había asumido el cargo en marzo de este año y permaneció al frente de la dependencia durante cerca de tres meses.

La administración municipal no ha entregado mayores detalles sobre las razones del relevo, pero la llegada de Ospina Franco marca un nuevo cambio en una de las secretarías más importantes del gobierno local, encargada de liderar las políticas y programas educativos del municipio.

Se espera que en los próximos días el nuevo funcionario presente las líneas de trabajo que orientarán su gestión al frente de la Secretaría de Educación, especialmente en temas relacionados con la calidad educativa, la cobertura y el fortalecimiento de las instituciones oficiales de la ciudad.