Operación Iron inició ofensiva de seguridad en Cali

Cali vivió una jornada de intervención de la Fuerza Pública durante la madrugada de este jueves, luego del Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, con participación de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde Alejandro Eder.

La operación Iron concentró acciones de la Policía y el Ejército en sectores estratégicos de la ciudad, entre ellos el centro, el oriente y la comuna 18, como parte de las medidas anunciadas para enfrentar estructuras criminales.

La gobernadora Dilian Francisca Toro acompañó el despliegue en territorio y destacó la coordinación entre el Gobierno Nacional, la administración departamental, la Alcaldía y la Fuerza Pública.

“Hoy todos estamos con las botas puestas”, afirmó la mandataria, al señalar que la seguridad no puede ser asumida de manera aislada por las autoridades territoriales.

Por su parte, el presidente aseguró que la operación busca intervenir sectores bajo influencia de estructuras criminales y anunció que este tipo de acciones se extenderán a otros municipios del Valle del Cauca.

La jornada hace parte de una estrategia de seguridad que continuará con nuevas operaciones en diferentes zonas del departamento.