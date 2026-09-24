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Mujer fue atacada a tiros en zona rural de El Águila

Un hecho de violencia se registró durante la mañana de este miércoles en El Águila, al norte del Valle del Cauca, donde una mujer fue asesinada con arma de fuego.

El crimen ocurrió en una carretera rural de la vereda La Albania, jurisdicción del centro poblado La María. Habitantes de la zona señalaron que la víctima sería Ana María Cardona, identidad que deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

El caso permanece bajo investigación mientras se conocen nuevos detalles.

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