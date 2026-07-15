ONU lanza dura advertencia sobre la seguridad en Colombia y critica la paz total

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas advirtió en su más reciente informe que la situación de seguridad en Colombia continúa siendo crítica y lanzó cuestionamientos a los resultados de la política de paz total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.

El organismo señaló que, pese a los diálogos con grupos armados, la violencia persiste en varias regiones del país, especialmente por la presencia de organizaciones ilegales, las economías ilícitas y la disputa por el control territorial.

La ONU también alertó por el aumento del uso de explosivos lanzados con drones, los confinamientos, los desplazamientos masivos y el reclutamiento de menores de edad, fenómenos que han agravado la crisis humanitaria en departamentos como Cauca, Chocó, Antioquia, Caquetá, Bolívar, Amazonas y Norte de Santander.

Frente a la paz total, el informe indica que las negociaciones se enfocaron principalmente en establecer zonas de ubicación temporal para la concentración de combatientes antes de que finalice el actual Gobierno, sin que ello se haya traducido en una mejora significativa de la seguridad para las comunidades.