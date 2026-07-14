Los terremotos en Venezuela dejan ya 4.734 muertos y cerca de 18.000 damnificados

El número de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.734, según el más reciente balance oficial divulgado este martes. La cifra representa un aumento de 173 fallecidos frente al reporte anterior.

Las autoridades informaron que el número de heridos se mantiene en 16.740, mientras que más de 33.600 personas han recibido atención médica en centros hospitalarios.

Además, cerca de 18.000 personas perdieron sus viviendas, aunque el Gobierno advirtió que la cifra podría aumentar conforme avanzan las inspecciones de edificaciones afectadas. Hasta el momento, se reportan 856 edificios con daños, de los cuales 190 colapsaron por completo.

La emergencia mantiene habilitados 107 refugios temporales, donde permanecen cerca de 21.000 damnificados. El Gobierno estima que serán necesarias al menos 25.000 nuevas viviendas para atender a las familias que lo perdieron todo.

Mientras continúan las labores de atención, la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha recibido críticas por la respuesta a la emergencia. En medio de la crisis, la mandataria realizó cambios en su gabinete, entre ellos el nombramiento de Félix Plasencia como nuevo canciller de Venezuela.