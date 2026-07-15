Gustavo Puerta recibe su primera oferta millonaria tras el Mundial 2026

El futuro de Gustavo Puerta podría cambiar en las próximas semanas. Luego de su destacada actuación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, el volante vallecaucano recibió la primera oferta formal para continuar su carrera en una de las principales ligas de Europa.

Según informó el periodista italiano Alfredo Pedullà, la propuesta asciende a 16 millones de euros. Sin embargo, el Racing de Santander, club dueño de sus derechos deportivos, considera que el colombiano vale más y espera una oferta superior para autorizar su transferencia.

Con apenas 22 años, Puerta fue una de las revelaciones de la Tricolor en la Copa del Mundo y también tuvo una temporada sobresaliente con el Racing, donde disputó 33 partidos, marcó tres goles, dio una asistencia y fue pieza clave en el ascenso del equipo a la primera división del fútbol español.

El mediocampista, que tiene contrato hasta 2029, también ha despertado el interés de otros clubes europeos. No obstante, por ahora se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras participar en el Mundial, mientras su futuro se define durante el actual mercado de fichajes.

Puerta inició su carrera en Bogotá FC y, tras brillar en el Sudamericano Sub-20 de 2023, dio el salto al fútbol europeo. Desde entonces ha pasado por clubes de Alemania, Inglaterra y España, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol colombiano.