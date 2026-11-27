Identifican a mujer que murió en accidente frente a Uninorte, en Buga

La mujer que perdió la vida en el grave accidente de tránsito ocurrido en el sector de Uninorte, en Guadalajara de Buga, fue identificada como Edilma Betancourt Restrepo.

El siniestro se registró en la vía que comunica a Tuluá con Buga, entre los puentes de Lechugas y de la cárcel, donde una motocicleta en la que se movilizaba una pareja habría sido arrollada por un camión. La mujer falleció en el lugar de los hechos.

La noticia ha generado mensajes de tristeza y solidaridad entre familiares, amigos y personas que la conocieron, quienes la recuerdan por su amabilidad, nobleza y dedicación a sus hijos.

Mientras sus seres queridos reciben las muestras de apoyo en medio de este difícil momento, las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.