Ofrecen $20 millones por responsables del atentado contra RCN

El ataque con una granada contra las instalaciones de RCN Radio en Cali continúa bajo investigación. Mientras las autoridades adelantan las pesquisas para identificar a los responsables, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita esclarecer el hecho.

El atentado ocurrió durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado un artefacto explosivo hacia el área exterior del edificio, ubicado en la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos.

La detonación ocasionó daños materiales en ventanales y zonas externas, pero no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Tras la alerta, unidades de la Policía Metropolitana activaron operativos de control y capturaron inicialmente a dos sospechosos en inmediaciones del lugar.

Sin embargo, posteriormente la Policía Metropolitana de Cali descartó que estos hombres tuvieran relación con el ataque. Entretanto, expertos antiexplosivos y personal de investigación criminal mantienen las labores de inspección y recolección de pruebas, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad.

El alcalde Alejandro Eder rechazó lo ocurrido y confirmó la recompensa de hasta $20 millones para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables. El presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también expresaron su rechazo al atentado y su solidaridad con los trabajadores de los medios de comunicación.