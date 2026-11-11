¡Fabián Corrales prende la parranda con talento de familia!

El vallenato se prepara para recibir una nueva descarga musical. El reconocido cantautor Fabián Corrales, junto a su acordeonero Leonardo Farfán, anuncia el lanzamiento de “Amanecemos Parrandeando”, un EP de cuatro canciones que estará disponible desde el próximo 6 de noviembre, justo para ponerle sabor musical a la temporada de fin de año.

La producción llega con una mezcla de romanticismo, historias de contenido social y canciones alegres para quienes disfrutan de las buenas parrandas, conservando ese estilo auténtico que ha caracterizado la trayectoria musical de Corrales.

Pero la gran sorpresa está en casa. Una de las canciones destacadas del proyecto es “Ya Se Terminó”, composición de Emanuel Corrales, hijo menor del artista, quien comienza a abrirse camino como una nueva promesa de la composición vallenata. Un detalle muy especial que convierte este lanzamiento en una oportunidad para mostrar que el talento musical también se hereda.El EP se complementará con una estrategia audiovisual que incluye videos oficiales de sus cuatro canciones, buscando conectar con sus seguidores y conquistar nuevos espacios en las plataformas digitales.

El repertorio está integrado por: Amanecemos Parrandeando, de Israel Romero. Ya Se Terminó, de Emanuel Corrales. Yo Tengo Una Novia, de Everardo Armenta. El Disfraz, de Fabián Corrales. Con este lanzamiento, Fabián Corrales apuesta por renovar su repertorio sin perder la esencia del vallenato, y de paso presenta una sorpresa familiar que seguramente dará de qué hablar entre los amantes del género.